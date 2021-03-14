كشف مؤشر «نايت فرانك» للاستثمارات الفاخرة عن قائمة أهم السلع التي يحرص أثرياء العالم على اقتنائها، كونها تحقق شغفهم بالتميز، علاوة على أنها تعد استثماراً فاخراً ومهما لاسيما أنها جاهزة للبيع وقتما رغبوا، كما تتضاعف قيمتها مع مرور الوقت. ووفق موقع knight frank (الأحد)، تصدرت اللوحات والأعمال الفنية القائمة واحتلت المركز الأول فيما تقدر قيمتها السوقية حول العالم بأكثر من 64 مليار دولار. وجاءت السيارات الكلاسيكية الفاخرة في المرتبة الثانية، واحتل الألماس الملون والساعات والمجوهرات المركز الثالث، يليها الأثاث ذو القطعة الواحدة، وخصوصا العائد لمشاهير العالم، والعملات المعدنية النادرة، وحقائب اليد «الهاند ميد» من الجلود الطبيعية.