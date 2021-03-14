توفي الأمريكي مارفيلوس مارفن هاغلر، الذي سيطر على منافسات الملاكمة في وزن المتوسط خلال ثمانينات القرن الماضي عن 66 عاما، في الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته زوجته كاي هاغلر.

وكتبت كاي جي هاغلر على صفحة «فيسبوك» الخاصة بعملاق الملاكمة: «أنا آسفة لإصدار إعلان محزن، اليوم، للأسف، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشاير».