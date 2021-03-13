تخطى ملياردير هندي لا يحب التصريحات والأضواء أغنى أغنياء العالم، ليزيد لثروته 16.2 مليار دولار خلال سنة 2020، لترتفع إلى 50 ملياراً. وذكرت بلومبيرغ أن الملياردير الهندي غوتام أداني (59 عاماً)، الذي تتمركز إمبراطوريته التجارية في حيدرأباد، حقق أكبر زيادة في ثروته خلال 2020، متفوقاً على رجل الأعمال الأمريكي إيلون مسك. وأضحى أغنى رجل في القارة الآسيوية؛ إذ إن الإضافة المشار إليها تمثل ضعف ما حققه منافسه موكيش أمباني، الذي حصد 8.1 مليار دولار خلال 2021. وتتعدد استثمارات أداني من الموانئ إلى المطارات، ومناجم الفحم الحجري في الهند وأستراليا، ومراكز البيانات الرقمية. وكان أداني محظوظاً جداً؛ إذ سبق اختطافه في عام 1988. لكن خاطفيه أطلقوه من دون الحصول على فدية. كما أنه كان موجوداً في فندق تاج محل في مومباي في 2008، عندما وقع الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى وفاة وإصابة مئات الأشخاص.