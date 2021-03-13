غرمت إدارة الطيران الفيدرالية راكبا على متن طائرة «جيت بلو» الأمريكية 14.5 ألف دولار (نحو 56 ألف ريال) بسبب رفضه ارتداء الكمامة أثناء الرحلة. ووفق «نيويورك تايمز» (السبت)، لم يكتف راكب الطائرة -لم تُكشف هويته- المتجهة من مطار جون إف كينيدي في نيويوك إلى جمهورية الدومينيكان بالامتناع عن ارتداء قناع الوجه، إذ مارس سلوكيات غريبة مع المضيفة، ما اضطر قائد الطائرة للعودة للمدرج وتسجيل الواقعة بحقه، مع تقديم أسفه وارتداء الكمامة، وحين امتثل عاد إلى مقعده. يذكر أن السلطات الفيدرالية أكدت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات مشددة مع الركاب المزعجين، إذا أبدوا سلوكا مضطربا تجاه ارتداء الكمامات.