أصدرت محكمة أمريكية (السبت) حكماً بتعويض عائلة «جورج فلويد» بـ27 مليون دولار لتسوية الدعوى التي رفعتها إثر وفاته في قبضة الشرطة في قضية أثارت أكبر احتجاجات ضد التمييز العنصري في الولايات المتحدة. ولفظ صاحب نداء «لا أستطيع التنفس» أنفاسه في 25 مايو الماضي، حين جثم الضابط الأبيض بشرطة مينابوليس ديريك تشوفين بركبته على رقبته لأكثر من 8 دقائق، فيما أكد محامي عائلة فلويد (46 عاماً) بنجامين كرامب أن الاتفاق مع سلطات منيابوليس قبل بدء المحاكمة بأيام، يعد أكبر تسوية دعوى قتل بالخطأ في التاريخ الأمريكي. يذكر أن الضابط اشتبه في استخدام فلويد 20 دولاراً مزيفة لشراء سجائر.