في سابقة كروية، أعلن نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي الملقب بـ«الأزرق السماوي»، توفير لقاح ضد كورونا، لمشجعيه ممن يحرصون على التواجد في مدرجات ناديه لمؤازرته خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري 2020/2021. وقال في بيان (السبت): «سيكون اللقاح متاحا لجميع الحضور في المباريات ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، مع ضرورة مراجعة طبيب متخصص للحصول على الموافقة قبل التطعيم»، وأكد أن فعالية اللقاح المنتظر توزيعه تصل إلى 91%. وبالفعل، حقق النادي وعده للجماهير، إذ حصل على اللقاح كل مشجعي الفريق في مباراته مع ضيفه أخمات، التي أقيمت مساء أمس، ضمن الجولة 22 من الدوري الروسي لكرة القدم.