مع الشروط الجديدة التي يضعها «واتساب» أخيراً، برز «تليغرام» كأكثر المنافسين، إذ انضم إليه ملايين المستخدمين، لاسيما أنه يوفر 5 مزايا يفتقدها واتساب. ووفق RT يؤكد الخبراء أن «تليغرام» يتيح إرسال الملفات الكبيرة بلا قيود حتى حجم 2 جيجابايت لكل ملف، كما أنه أسرع وأكثر أماناً إذ تعتمد خوادم السيرفرات الموزعة حول العالم على بروكوتول MTProto بخوارزميات محمية، علاوة على تفشير الرسائل والمحادثات من طرف إلى طرف دون تدخل جهة ثالثة، وتتيح ميزة القنوات بث الرسائل أو المحتوى لجمهور كبير، كما يمكن تفعيل تصفية الدردشات الجديدة الواردة من غبر جهات الاتصال، وأخيراً إمكانية حجب رقم الهاتف حفاظاً على الخصوصية.1 يتيح إرسال الملفات بلا قيود حتى 2 جيجا2 يعتمد خوارزميات أسرع وأكثر أماناً3 تبادل المحادثات دون تدخل جهة ثالثة4 تصفية الدردشات من غير جهات الاتصال5 حجب رقم الهاتف ما يحفظ الخصوصية