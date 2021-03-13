كشف الخبير الروسي فلاديمير غورتسيفيتش أن أغلب أجسامنا تحمل 7 فايروسات تهدد بالسرطان حين تتوفر الظروف المواتية بإهمال الغذاء الصحي وغياب الرياضة. وأكد غورتسيفيتش كبير المستشارين العلميين بمختبر التسرطن الفايروسي الروسي في مقابلة صحيفة نقلتها RT (السبت) أن الأورام لا تحدث فور دخول الفايروس للجسم، بل تحتاج فترة بين 5-20 عاماً، إذ يتسبب فايروسا B وC في ظهور سرطان الكبد، ويؤدي «إبشتاين بار» لسرطاني الغدد اللمفاوية هودجكي والبلعوم الأنفي، فيما يسبب فايروس Papilloma سرطان عنق الرحم والفم، أما الهربس البشري 8، فيؤدي لأورام لمفاوية، ويصيب فايروس T-lymphotropic البشري بسرطان الدم، وأخيرا يؤدي فايروس خلية ميركل التورامي لظهور ساركوما ميركل.