أكد وكيل وزارة الصحة المصرية في قنا راجي تاوضروس تعافي أكبر معمرة مصرية كانت مصابة بفايروس كورونا في البلاد.

وأوضح تاوضروس أن المعمرة تدعى سكينة. س.ع (106 أعوام)، وتسكن بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، تم حجزها في عزل مستشفى حميات نجع حمادي يوم 4 مارس الجاري.

وحسب موقع «روسيا اليوم» أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المعمرة ظلت تحت رعاية ومتابعة الفريق الطبي بتقديم العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة لفايروس كورونا حتى تعافت وتقرر خروجها من العزل، وأنها بصحة جيدة.

وبهذا تتفوق المسنة المصرية، على باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام، هزم الفايروس، ليصبح من بين أكبر الناجين سنا من المرض في العالم.