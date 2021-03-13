تبرع الرئيس التنفيذي لمنصة «زووم» لاجتماعات الفيديو، إريك يوان، بأكثر من ثلث حصته والتي تقدر بما يزيد على 6 مليارات دولار، وفقاً لإفصاحات الشركة.

وبهذه الخطوة يكون يوان، قد حوّل نحو 40% من حصته في الشركة الأسبوع الماضي، حيث حُوّلت الأسهم كهدايا لمستفيدين غير محددين الأسبوع الماضي.وشهدت ثروة يوان الشخصية نموا بعد أن أصبح تطبيق زووم اسما مألوفا خلال تدابير الإغلاق التي فُرضت بسبب تفشي وباء كورونا.وأدت زيادة تواصل الطلاب والمهنيين عبر هذا التطبيق على الإنترنت إلى زيادة قيمة الشركة وتضاعف ثروة مؤسسها.وكان يوان قد أطلق منصة زووم عام 2011، وأدرجها في سوق الأسهم الأمريكية عام 2019، وهي خطوة جعلته مليارديرا، إذ تبلغ ثروته حاليا، بحسب مجلة فوربس، 13.7 مليار دولار.وقال متحدث باسم زووم إن عمليات التحويل كانت مرتبطة بأنشطة تخطيط عقاري ليوان.وأضاف المتحدث: «جرت التوزيعات وفقا لشروط صندوق إريك يوان وزوجته».وتضاعفت أسهم زووم ثلاث مرات تقريبا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 100 مليار دولار.