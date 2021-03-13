أعلنت شرطة لندن عن توجيه تهمة خطف وقتل سارة إيفرارد البالغة من العمر 33 عاما، لضابط في الشرطة.

وقال مساعد مفوض شرطة العاصمة نيك إفغريف، إن واين كوزينز متهم بخطف وقتل إيفرارد التي اختفت في 3 مارس الجاري، بعد أن بدأت في السير من منزل صديقتها عائدة لمنزلها في منطقة كلابام جنوب لندن.

وأكدت الشرطة البريطانية أمس (الجمعة) العثور على جثة سارة إيفرارد الشابة، في قضية هزت المملكة المتحدة.

وتنظر هيئة تحقيق مستقلة في طريقة تعامل الشرطة البريطانية مع شكوى ضد الشرطي المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حيث ستقرر الهيئة ما إذا كانت الشرطة عالجت القضية المعنية «بطريقة مناسبة».