تُطرح قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدر قيمتها بين 10 و15 مليون دولار-ما يعادل نحو «56,259,735 مليون ريال»- للبيع في 8 يونيو القادم في مزاد تنظمه دار «سوذبيز».

وتنتمي هذه القطعة إلى آخر سلسلة من العملات الذهبية سكتها الولايات المتحدة في العام 1933، وتطلق عليها تسمية «دابل إيغل» «النسر المزدوج»، قد تصبح تالياً أغلى عملة معدنية في العالم، متقدمة على الدولار الفضي «فلوينغ هير» «الشعر المتدفق» الذي سكته السلطات النقدية الأمريكية في العام 1794) وبيعَ في مقابل عشرة ملايين دولار في العام 2013.

ولم توضع هذه العملة الذهبية في التداول إطلاقا، إذ إن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت بدأ حينها عملية إنهاء قابلية تحويل العملة الأمريكية الذهبية، إلا أن بعض القطع منها ظهرت في سوق هواة جمع العملات، قبل أن تصادرها الاستخبارات الأمريكية، باستثناء قطعة من عملة «النسر المزدوج» كانت موجودة ضمن مجموعة النقود الخاصة بملك مصر فاروق.

وفي العام 1995 اشترى بريطاني من هواة جمع النقود هذه القطعة المعدنية المطلية ذهبا، وبعد معركة قانونية دامت خمس سنوات، سُمح له ببيعها قانونياً العام 2002 إلى مالكها الحالي المصمم الأمريكي ستيوارت وايتسمان في مقابل 7,9 ملايين دولار.

وضم وايتسمان قطعة «النسر المزدوج» إلى مجموعته الفريدة التي تشمل أيضاً ما يعتبره الكثيرون أندر طابع في العالم وهو «بريتيش غويانا وان سنت ماجينتا».