كشفت منظمة الصحة العالمية أن أمامهم الكثير لعودة الناس لما كانوا عليه قبل وباء كورونا، مؤكدة أنهم واجهوا أشد التحديات ومروا بأكبر الصعوبات، ولايزال أمامهم الكثير لتخطي المحنة، والعودة شيئا فشيئا إلى الحياة الطبيعية.

وأعربت «الصحة العالمية» على لسان مديرها الاقليمي للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، عن واقع الحال في مواجهة فايروس كورونا، وذلك بعد مرور عام على إعلان المنظمة الفايروس المستجد «جائحة عالمية».

وبمناسبة مرور عام على إعلان كورونا «جائحة» عالمية، وتحديدا في 11 مارس 2020، قال المنظري، في حوار خاص مع موقع «سكاي نيوز عربية»: «عام كامل تقريبا قد مضى على ظهور كوفيد-19، واجهنا فيه أشد التحديات ومررنا بأكبر الصعوبات، وفقدنا أحباء وأصدقاء ندعو لهم بالمغفرة والرحمة».

وبالرغم من ذلك، أكد المنظري أنه كان «عاما مثمرا حققنا خلاله العديد من النجاحات، على صعيد الاستجابة للجائحة».