توفي المخترع الهولندي، لو أوتنز، الذي قام بتسجيل أول شريط صوتي في العالم، خلال ستينات القرن الماضي، وأحدث ثورة، حينها، في المحتوى السمعي.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن أوتنز توفي عن 94 عاماً، في بيته بمنطقة دوزيل، نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مساهمة المخترع الراحل لم تقف عند اختراع الكاسيت، فهو ساهم أيضاً في تطوير القرص المدمج أو ما يعرف بالـ«CD»، خلال ثمانينات القرن الماضي.



وأدى اختراع الشريط السمعي «الكاسيت»، سنة 1963، إلى إحداث نقلة كبيرة في طريقة استماع الناس إلى الموسيقى والكتب المسجلة.



وبفضل هذا الشريط السمعي، استطاع الناس لأول مرة أن يستمعوا إلى الموسيقى وهم يتحركون، وغير مضطرين إلى ملازمة أماكنهم.



وكان أوتنز يعمل في قسم تطوير المنتجات بشركة «فيليبس»، في سنة 1960، فانهمك في تطوير الشريط إلى جانب زملائه.



وفي الثلاثين من أغسطس 1963، قام أوتنز، وكان عمره آنذاك 37 سنة، بعرض شريط التسجيل في معرض برلين لإلكترونيات الإذاعة.



وبما أن وسائل الفرجة السمعية، في تلك الفترة، لم تكن متاحة على نطاق واسع، فقد بادرت عدة شركات يابانية إلى إنتاج نسخ مماثلة من «الكاسيت».



وفي ظل هذا النجاح، قام أوتنز بالتوصل إلى اتفاق مع شركتي «فيلبس» و«سوني» لأجل تأمين حقوقه على مستوى الملكية الفكرية.