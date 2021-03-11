كشفت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم (الخميس)، عن عرض اللجنة الأولمبية الصينية توفير جرعات من لقاح كوفيد-19 للمشاركين في أولمبياد طوكيو العام الحالي وأولمبياد بكين الشتوي 2022.



وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ خلال اجتماع افتراضي للجنة: «تسلمنا عرضاً سخياً من اللجنة الأولمبية الصينية المستضيفة لأولمبياد بكين الشتوي 2022 بتقديم جرعات إضافية من اللقاح للمشاركين في النسختين الأولمبيتين طوكيو 2020 وبكين 2022».



وأضاف باخ: «اللجنة الصينية مستعدة للتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير جرعات إضافية سواء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين أو بشكل مباشر في الدول التي وقعت اتفاقات بشأن اللقاح الصيني».



وواصل باخ: «ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية ثمن الجرعات الإضافية للقاح وليس فقط للمشاركين في الأولمبياد بل لفرق ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً».



وتقام ألعاب طوكيو وسط إجراءات صحية مشددة وعلى الأرجح وسط غياب الجماهير الأجنبية بينما تطالب اللجنة الأولمبية الدولية اللجان الوطنية بتطعيم الرياضيين.



وتأجلت ألعاب «طوكيو 2020» لمدة عام بسبب الوباء ومن المقرر أن تقام في الفترة بين الـ23 من يوليو والـ8 من أغسطس الصيف القادم.



وبسبب التأجيل ستنطلق ألعاب بكين الشتوية بعد ستة أشهر فقط من أولمبياد طوكيو.



وتضم الألعاب الأولمبية أكثر من عشرة آلاف رياضي وعادة يرافقهم عشرات الآلاف من أعضاء أطقم التدريب ومراسلي وسائل الإعلام والمتطوعين والمسؤولين.