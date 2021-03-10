عاد «واتساب» للتهديد بضرورة قبول تحديثات الخصوصية الجديدة، التي ستبدأ 15 مايو القادم، إذ تلقى ملايين المستخدمين إشعارات تقول: «يرجى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام التطبيق». فيما أكد مطوروه (الأربعاء) أن «واتساب» لن يحذف حساب المستخدم مباشرة، وسيمكنه من استخدام بعض وظائف المراسلة لحين قبول الشروط، إذ سيتلقى لفترة قصيرة المكالمات والإشعارات دون إمكانية إرسال الرسائل أو استقبالها. وإذا لم يستجب خلال 120 يوما سيحذف الحساب. وكانت القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير الماضي، لكن موجة غضب من المستخدمين أجلت القرار.يذكر أن علماء جامعة إلينوى اكتشفوا ثغرة في خوارزميات التطبيق أدت لسرقة بيانات مئات الآلاف.