حماية الخصوصية أصعب تحديات تواجه مستخدمي الإنترنت لعام 2021، ويحذر الخبراء من زيادة التهديدات الإلكترونية بسبب ضعف كلمات المرور وتجاهل التحديثات. ووفق (ديلي ميل) البريطانية (الثلاثاء) هناك 5 مهددات للخصوصية، هي: الوسم الجغرافي Geotagging، إذ تحتفظ الهواتف بمعلومات تفصيلية عن الجهاز والصور في ملفات الـJPEG بما فيها إحداثيات موقع التقاط الصورة، وبتحميلها تتكشف المعلومات، وكلما زادت دقة الصورة تمكن الهاكرز من قراءة النصوص وبصمات الأصابع، ناهيك عن التنصت عبر مايكات السماعات اللاسلكية عبر «البلوتوث»، ما يستوجب إبعادها عن غرف العمل، ويسمح تجريف البيانات بتحميل بياناتك عبر برامج بوت الويب الآلي، ويعرضك الربط مع شركات التسوق للاختراق بالكامل.