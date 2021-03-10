أعلن متحدث الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، طلال الديحاني، اليوم (الأربعاء) ظهور مرض إنفلونزا الطيور في عدد من مزارع للدواجن. وقال في تصريح صحافي نقلته صحيفة «الرأي» المحلية: «اتخذنا الإجراءات الصحية البيطرية المتبعة، وطبقنا خطة الطوارئ لمواجهة الفايروس، كما أبلغنا الجهات الرسمية الأخرى لتكاتف الجهود للقضاء على هذه الجائحة والسيطرة عليها»، وأكدت الهيئة في بيان منفصل أن الإصابات بسيطة ولن تؤثر على السوق المحلي، وطالبت أصحاب المزارع بتطبيق أقصى الاشتراطات الصحية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية. ويعد «إنفلونزا الطيور» من الأمراض الفايروس المعدية التي تصيب الطيور أساسا، وقد تنتقل للإنسان وتسبب الوفاة أحياناً.