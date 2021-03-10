رغم تقدّم ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري بشكوى رسمية لقناة iTV عقب تصريحات المذيع بيرس مورغان حول صحتها العقلية، مطالبة بالاعتذار، قال مورغان: "متمسك بانتقاداتي ولن أعتذر". فيما بث برنامجه «صباح الخير بريطانيا» (الأربعاء) بدونه لأول مرة منذ 6 سنوات. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، أعلن مورغان استقالته إثر انتقاداته لماركل ومغادرة الاستديو على الهواء، عقب تعليقه: «لم أصدق كلمة واحدة مما قالته الدوقة لوينفري حول صحتها العقلية»، وعن مخاوفها من لون بشرة طفلها آرتشي قال: «لا أقبل اتهامها العائلة الملكية بالعنصرية». واستغنت القناة عن مورغان بعد تلقي هيئة تنظيم الاتصالات «أوفكوم» 40 ألف شكوى بشأن انتقاداته.