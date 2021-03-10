استعادت السعودية نوف الرشيدي بصرها بعد 5 أعوام من فقده إثر انفجار بلاعة بيتها في وجهها حين حاولت تسليكها بمركبات كيميائية. وأكدت الرشيدي لبرنامج «الراصد» المذاع على «الإخبارية» (الثلاثاء) نجاح العملية الجراحية التي أجرتها في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، وقالت: «بعد العملية صمت من خوفي ألا يكون ما أراه حقيقياً، وكان الطبيب المعالج أول من وقعت عيني عليه، ولكن ابني مشاري لم يصدق، فطلب مني أن أسير في المستشفى حتى يتأكد أني استعدت بصري». وتابعت: «5 سنوات صعبة، لم أكن أرى شيئا، وكان أولادي يحضروني للمستشفى، لكني الآن آتي بمفردي من المدينة المنورة للمراجعة».