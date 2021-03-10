حول مهندس بريطاني شاحنته إلى منزل كامل، في مدينة ديربيشاير، بعد أن انتبه إلى أن عائلته تنفق أموالاً كثيرة على الإقامة أثناء التخييم في جميع أنحاء أوروبا قبل الإغلاق بسبب تداعيات انتشار فايروس «كوفيد_19»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن مهندس الطيران «دانيال ستيفنز، 31 عاماً»، أنشأ منزل أسرته المكونة من زوجته سالي آن، 30 عاماً، وأطفالهما الثلاثة ليكسى، 11 عاماً، والتوأم إيزابيلا، وصوفيا، البالغين من العمر 8 أعوام، خلال 8 أشهر فقط مقابل 14 ألف جنيه إسترليني.

وقال ستيفنز كما ذكرت «ديلي ميل» إنه بدأ في البحث عن خيارات بديلة بعد أن قرر توفير النفقات الطائلة التي كان يضطر لدفعها لحجز الفنادق عند السفر.

واستقر على تحويل شاحنة قديمة من طراز مرسيدس «LWB Sprinter 2010» اشتراها بـ 6000 جنيه إسترليني في سبتمبر 2019، ثم أجرى تغييراً كاملاً عليها بمساعدة عائلته وأصدقائه، حتى تحولت إلى منزل مريح على عجلات يحتوي على مطبخ ومنطقة لتناول الطعام ومساحة كافية للنوم لعائلة مكونة من خمسة أفراد، بالإضافة إلى غرفة تلفزيون.