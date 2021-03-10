أعلنت الحكومة الأردنية، (الثلاثاء)، تعليق العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، نظرا لتزايد الإصابات بفايروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس «تعليق الدوام الوجاهي والعودة للتعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة، بما فيها رياض الأطفال اعتبارا من صباح يوم الأربعاء العاشر من مارس 2021 وحتى إشعار آخر».

كما أعلن أبو قديس استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس بالحد الأدنى، «بما يضمن ديمومة تقديم الخدمة لأبنائنا الطلبة في التعليم عن بعد».

وسجل الأردن (الثلاثاء) 7072 إصابة بفايروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 442202، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 61678 حالة، كما سُجلت 59 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5046 وفاة.