بعدما أثار مسلسل «لؤلؤ» جدلاً واسعاً لتناوله السيرة الذاتية لمطربة شهيرة، وقصة صعودها حتى أصبحت نجمة، خرجت الممثلة المصرية مي عمر عن صمتها، وكشفت أن العمل لا يمت بصلة لمواطنتها المغنية شيرين عبدالوهاب.



وأوضحت مي، التي انفردت بأول بطولة مطلقة في العمل، أنها اندهشت حين علق البعض أنه يوثق سيرة شيرين. وأكدت لبرنامج «الحكاية» المذاع على mbc مساء (الإثنين)، أن القصة تتناول شخصية من الخيال.



واختتمت: «شيرين من أجمل الأصوات، لكن العمل يدور حول فتاة تربت في ملجأ للأيتام».

يذكر أن رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع المسلسل أثناء عرضه، ما دفع صانعيه للتحضير لجزء ثان بعيداً عن السباق الرمضاني القادم.