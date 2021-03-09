يخضع طيار بريطاني للمحاكمة بعد ظهوره في مقطع فيديو أمس الأول، يحلق بمروحيته في رحلة لمسافة 80 ميلاً لشراء ساندويتش اللحم البقري المشوي، أثناء فترة الإقفال الشامل الذي فرضته «كورونا» في المملكة المتحدة، بحجة الجوع. ووفق موقع «ميرور» البريطاني (الثلاثاء)، انتشر الفيديو عبر الإنترنت أثناء تسلم الطيار الساندويتش من المروحية خارج متجر مزرعة «تشيبينغ فارم» في وادي ريبل بمقاطعة لانكشاير. وانتقد السكان المحليون الواقعة الاستثنائية، وأبلغوا عنها باعتبارها «استغلالاً سافراً» لقيود الإغلاق، بينما تباهى المتجر ونشر المقطع على حسابه في «إنستقرام» معلقا: «حين يسافر زبائنك للحصول على شطيرتك»، لتنهال عليه التعليقات: «لا يوجد شيء يستحق التباهي أثناء الوباء».