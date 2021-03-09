نشر أستاذ الموارد البشرية السعودي يوسف النملة لفتة كريمة، بطلها أحد طلابه، حين دخل إلى أحد محلات القهوة ليحصل على فنجانه الصباحي. وكتب النملة عبر حسابه في «تويتر» (الثلاثاء): «حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة، وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه». وكتب الطالب رسالة على منديل ورقي دون كشف هويته: «تم دفع الحساب من طالب تخرج على يديك، واستمع لكل نصيحة، والحين أنا مدير فرع والحمد لله». فيما أعرب النملة عن سعادته البالغة بهذه اللفتة البسيطة والكريمة، ونصح كل من يعمل في سلك التعليم والتدريس، قائلا: «لكل معلم، طلابك هم استثمارك».