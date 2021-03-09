في حكم هو الأول من نوعه، ألزمت محكمة صينية رجلا بدفع 8000 دولار (نحو 30 ألف ريال) لطليقته، مقابل الأعمال المنزلية التي أدتها خلال فترة زواجهما. ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية (الثلاثاء)، جاء الحكم الفريد بعد سريان قانون الزواج الجديد في البلاد أخيراً، وستحصل المطلقة وانغ على التعويض مقابل 5 سنوات قضتها مع تشين تحملت فيها أعباء الأعمل المنزلية منفردة. وتقول محامية الطلاق زهونج وون: «يستند الحكم إلى قانون الزواج الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الماضي، إذ ينص على أحقية الزوجة في طلب تعويض حال طلاقها إذا كانت تتحمل مسؤولية أكبر في تربية الأطفال ومساعدة زوجها في العمل».