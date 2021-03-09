حين يصعب مراجعة المستشفى، يحار مريض ارتفاع ضغط الدم في علاجه بالمنزل، إلا أن الطبيب الروسي فيكتور ليشين قدم 5 نصائح منزلية تضمن خفض الضغط. ووفق صحيفة «زفيردا» الروسية (الثلاثاء)، أكد ليشين أن مهدئات الجهاز العصبي تؤثر إيجابا على ارتفاع الضغط، ما يفضل معه تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر لفعاليته في خفض الضغط وغناه بمضادات الأكسدة، وكوبين من شاي الكركديه وبلسم الليمون المفيدين لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي بشكل عام، وتابع ليشين: «مع ضرورة النوم الصحي بين 6-8 ساعات ليلاً، وتهوية المنزل دورياً، والحد من النشاط البدني مؤقتا لحين عودة الضغط لمعدله الطبيعي 120/80».