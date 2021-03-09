أصدرت السلطات الصحية الأمريكية، (الاثنين)، توصيات سارة للأشخاص الذين تلقوا كامل الجرعات المضادة لفايروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصحية إن من تلقوا اللقاح يمكنهم لقاء بعضهم البعض ضمن مجموعات صغيرة، وفي الأماكن المغلقة من دون وضع كمامات، ومن دون التقيّد بتوصيات التباعد الجسدي.

وأوضحت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، أن الذين تلقوا اللقاح يمكنهم التقاء أشخاص لم يتلقوه ينتمون إلى أسرة أخرى واحدة، من دون كمامات ومن دون تباعد جسدي شرط ألا يكون هؤلاء عرضة لمخاطر المعاناة من أعراض خطيرة جراء الإصابة بكوفيد-19.

وقالت والينسكي إن الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح واحتكوا بأشخاص مصابين بكوفيد-19 لن يتعيّن عليهم الخضوع لفحص أو حجر أنفسهم ما لم تظهر عليهم أعراض المرض، باستثناء أولئك الذين يقيمون في تجمّعات على غرار مراكز الرعاية الطبية أو المراكز الإصلاحية.

يأتي صدور التوصيات الجديدة في وقت تتجّه فيه ولايات أمريكية عدة إلى إعادة فتح المدارس والمؤسسات التجارية في ظل تراجع أعداد المصابين.