أحبطت شرطة دبي مخطط عصابة دولية مُتخصصة في سرقة السيارات الفارهة وتهريبها، وذلك بعد أن ألقت القبض على أفرادها خلال محاولتهم سرقة أول سيارة فارهة قيمتها 1.3 مليون درهم بغرض تهريبها إلى خارج الدولة، كما ضبطت في مقر سكنهم لوحات مزورة ومعدات تقنية لاستخدامها في التزوير.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري كفاءة شرطة دبي في التصدي لمثل هذه العصابات الإجرامية وكشف أساليبها من خلال نُخبة مؤهلة من الضباط والأفراد المتخصصين في التعامل مع جميع أنواع الجرائم، باستخدام أحدث التقنيات، خصوصاً تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في إحباط مخططات هذه العصابة وإسقاط أفرادها بعد أول جريمة، بحسب موقع «الإمارات اليوم».

من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن عملية القبض على أفراد عصابة سرقة السيارات الفارهة تميزت بالحرفية العالية من خلال متابعة البلاغ، ومراقبة تحركات أفراد العصابة على مدار أيام وصولاً إلى ساعة الصفر ومداهمة مقر سكنهم.

وحول تفاصيل القبض على العصابة، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف إن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة من مكتب تأجير سيارات عن اشتباهه بتعرض سيارة قيمتها 1.3 مليون درهم إلى السرقة، استأجرها شخص من دولة في أوروبا الشرقية.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مُتخصص من مركز تحليل البيانات الجنائية وإدارة المباحث الجنائية للكشف عن المتورّطين وإلقاء القبض عليهم وتمكن في البداية من تحديد مكان وجود السيارة رغم استخدام أفراد العصابة تقنيات حديثة في محاولة إخفائها ومنع الاستدلال على موقعها.

وأشار إلى أن جهود فريق العمل قادت إلى تحديد هوية جميع أفراد العصابة، وتبين أنهم متمرسون في هذا النوع من الجرائم، ويحملون جنسية دولة في أوروبا الشرقية، واستطاع مراقبة تحركاتهم على مدار 24 ساعة، ومن ثم تحديد مقر سكنهم الذي اتخذوه وكراً بمنطقة فارهة كنقطة لتنفيذ جرائمهم.

من جهته، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي العقيد عادل الجوكر إن فريق العمل وضع خطة مُحكمة لمداهمة أفراد العصابة بعد تحديد مقر سكنهم وساعة الصفر، وقبض على 4 متهمين وعثر في مقر سكنهم على لوحات سيارات مقلدة وأدوات تزوير.