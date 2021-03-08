احتفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم باليوم العالمي للمرأة (الإثنين) بنشر صورة تظهر تأثر وجهها من انفجار بيروت الأخير، وكتبت: «المرأة القوية قادرة على تحدي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها». وأضافت: «لا تنطريهن ليقيموكي، أنتِ أقوى كائن على وجه الأرض، ابقي قوية ليتعجب من حولك من إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث». وتابعت: «تحية للمرأة اللبنانية على صمودها بظل كل ما يحدث، وتحية للمرأة العربية لأنها قادرة على اتخاذ القرارات في شتّى المجالات.. رأيتها في الصفوف الأولى تقود من حولها، وفي الصفوف الأخيرة كحارسة لعائلتها، أما في المنتصف فرأيتها تحقق التوازن بين عقلها وقلبها».