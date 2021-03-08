وقفت الأمريكية برتاني جوسني أمام محكمة أوهايو قائلة: «لماذا توجهون لي 16 تهمة.. دهست ابني فقط ولم أقصد قتله». ووفق «نيويورك تايمز» (الإثنين) تركت جوسني (42 عاماً) طفلها جيمس هاتشينسون (6 سنوات) في حديقة عامة، للتخلص منه، وحين لاحقها دهسته بسيارتها المسرعة، فأصيب بجروح بليغة في رأسه أدت إلى وفاته، قبل أن تنقل جثته إلى منزلها، وتلقيه في اليوم الثاني بنهر بالقرب من لونسبرغ، وأبلغت الشرطة عن هروبه. وكشفت التحقيقات أن الجانية خالفت القانون بأكثر من جريمة، بينها إساءة استخدام الجثث والتلاعب بالأدلة وتعريض الأطفال للخطر والاختطاف والبلاغ الكاذب وغيرها، ما يعرضها لمحاكمة مشددة تنتهي بالسجن مدى الحياة.