في قصة أغرب من الخيال، كشف الشاب الكويتي جاسم محمد أن عمه حسن الفليكاوي، المفقود في ظروف غامضة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ نحو 25 عاماً، اتصل به ليخبره أنه كان فاقداً للذاكرة إلا أن مشاري البلام أعاد له الذاكرة. ووفق صحيفة «المجلس» الكويتية (الإثنين) أكد الجاسم انقطاع أخبار عمه منذ سفره للدراسة عام 1996، ولم تفلح محاولات العثور عليه فاعتبروه مفقوداً. وتابع الجاسم: «تلقيت رسالة على حسابي في تويتر، من شخص يدّعي أنه عمي، وبمراسلته تبين بالفعل أنه المفقود إذ أكد أنه حلم بالبلام صديقه القديم، ما نشط ذاكرته فبحث عن أخباره ليفاجأ بوفاته في 25 فبراير الماضي».