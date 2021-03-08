كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، 5 حالات تستوجب زيارة طبيب الأذن بشكل عاجل، حتى لا يتعرض السمع للفقدان أو الضعف، محذرة في تغريدة على حسابها في «تويتر» (الإثنين) من التغاضي عن هذه الحالات: عدم سماع الهاتف أو الجوال، أو سماع حديث الآخرين بصعوبة، أو الحاجة لمتابعة حركة شفاه المتحدث لفهم كلامه، أو رفع صوت التلفاز لدرجات عالية، أو السماع بأذن أكثر من أخرى، أو رفع صوتك عند مخاطبة الغير، فجميعها تشير إلى مشكلات في الأذن. واستدركت الهيئة أن استخدام سماعات الأذن الطبية، يصبح ضرورة حين ترغب في تكبير الصوت وتحسين مستوى تواصلك مع الآخرين.