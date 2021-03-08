طور علماء سويسريون تقنية بصرية تساعد المكفوفين على الرؤية عبر غرسة شبكية تنقل الإشارات لاسلكيا من نظارة مزودة بكاميرا صغيرة. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، تحوي الغرسة أكثر من 10 آلاف قطب كهربي، يتيح رؤية اصطناعية، إذ تعمل الأقطاب المضيئة على تنشيط خلايا الإبصار في العين، فترسل صورة للدماغ تترجمها خلاياه إلى نقاط سوداء وبيضاء. ورغم اختلافها عن الرؤية الطبيعية، إلا أنها تسمح لفاقدي البصر بإمكانية التمييز بين الأشياء من حولهم. ويقول رئيس الفريق البروفيسور دييغو غيزي من المعهد السويسري للتكنولوجيا في لوزان: «الغرسة بعرض أقل من سنتيمتر واحد، يتم تركيبها في شبكية العين لالتقاط الإشارات فتظهر الأشياء شبيهة بالنجوم في السماء ليلاً».