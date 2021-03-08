يستعد «واتساب» لطرح ميزة أمان اعتبرها مستخدمون قيدا لا ميزة، إذ يتعين إضافة كلمة مرور لاسترداد النسخ الاحتياطية من الدردشات. ووفق WABetaInfo (الإثنين)، يعمل التطبيق على الميزة منذ عام بغرض أن تصبح الدردشة في متناول صاحبها فقط، فيما كشفت تسريبات كيفية ظهورها على الهواتف عبر رسالة: «يمكنك تعيين كلمة مرور لتشفير النسخ الاحتياطية المستقبلية لمنع الوصول غير المصرح به إلى نسخة iCloud Drive الاحتياطية». كما يطلب التطبيق كلمة مرور لا تقل عن 8 أحرف، حال الرغبة في استعادة النسخة الاحتياطية، مع تأكيد رقم الهاتف، وتظهر في رسالة تالية عبارة: «لن يكون بمقدورنا مساعدة المستخدم في استعادة كلمة المرور المنسية».