في جريمة هزت مدينة أوروكوي شمال شرقي البرازيل، قتل زوج ثلاثيني زوجته وأطفالهما الـ3 طعنا حتى الموت، بعدما حظرته على تطبيق «واتساب»، إثر خلاف دفعها لطلب الطلاق والهرب من منزل الزوجية. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأحد) انتظر إدغارين سانتوس (34 عاما)، زوجته ميندونكا (32 عاماً) حتى وصلت إلى عملها لينهال عليها طعنا بسكين، ولم تفلح محاولاتها للتحرر من قبضته، إذ لم يغادر المكان إلا بعد تأكده من لفظ أنفاسها، ثم اتجه للفندق الذي تعيش فيه وأجهز على أطفالهما الثلاثة. وفي التحقيقات اعترف سانتوس، معللا جريمته بحظرها رقمه دون إخباره، فأحالته النيابة للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.