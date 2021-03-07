أطلقت شركة «قوقل» ميزة جديدة لقياس ضربات القلب ومعدل التنفس بوضع الإصبع على الكاميرا الخلفية للهاتف. وأتيحت الميزة عبر تطبيق Google Fit اعتبارا من (الإثنين)، دون الاعتماد على أجهزة استشعار قابلة للارتداء، إذ يكفي وضع طرف الإصبع بشكل خفيف على الشاشة ليحسب التطبق معدل ضربات القلب تصحبه تغيرات طفيفة في اللون تحت الجلد. ولقياس معدل التنفس، وجه حركة صدرك للكاميرا الأمامية، ليتمكن التطبيق من رؤية الجذع، ثم ثبت الهاتف على وضعه لـ30 ثانية لالتقاط المعدل الدقيق للتنفس. يذكر أن الميزة حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية دون تحديد استخدامها للتشخيص الطبي أم للتقييم الشخصي.