مع توالي أخبار توزيع اللقاحات ضد كورونا، انتشرت معلومات مغلوطة عن سلبيات بعضها، فيما يؤكد الخبراء أنها شائعات لا تستند إلى أي أساس علمي. ووفق صحيفة «هافنغتون بوست» الأمريكية (الأحد)، فندت خبيرة الأمراض المعدية ليندا يانسي 5 شائعات حول اللقاحات، إذ لا تؤدي للإصابة بالفايروس، حسب التجارب العملية والعلمية، وحول أنها تغير خصائص الـDNA لمتلقيها، تقول يانسي: اللقاح لا يدخل أصلا للنواة، إذ يذهب إلى الجزء الخارجي فقط من الخلايا (السيتوبلازم). كما أن شائعة تسببها في العقم، فهي محض كذبة ينشرها المناهضون للتطعيمات، ونصحت يانسي المتعافين بتلقي اللقاح بعد 6 أشهر، فالتعافي لا يعني عدم الحاجة إليه.