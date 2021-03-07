زعمت دراسة أمريكية تطوير حبة دواء أثبتت فعاليتها في علاج مرضى كوفيد-19 خلال 5 أيام من التقاطهم العدوى. ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية (الأحد)، أظهرت التجارب الأولية قدرة الحبة على علاج مصابين ظهرت عليهم أعراض المرض، ما يؤهلها للانضمام إلى مجموعة العلاجات المعروفة حتى الآن، غير أنها ستكون أول مضاد لفايروس كورونا يمكن تناوله عن طريق الفم. وعلى عكس الأدوية المعتمدة على آلية مهاجمة النتوءات البارزة المميزة لسطح الفايروس المستجد تستهدف الحبة الجزء الذي يساعد الفايروس على نسخ نفسه وتكاثره. وتناول العقار 200 مريض مرتين يوميا، وبفحصهم بعد 5 أيام تبين خلوهم من المرض.