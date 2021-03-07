أصدر الأزهر الشريف فتوى على بوابته الإلكترونية (السبت)، مؤكداً أن تلقي اللقاح ضد فايروس كورونا لا يفطر الصائم في نهار شهر رمضان. وأضاف الأزهر أن اللقاح يدخل بدن المسلم عن طريق الحقن، لا الفم، إذ تعمل اللقاحات المتاحة حالياً على تحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع الفايروس المستجد داخل الجسم. وتابعت الفتوى: «اللقاحات والتطعيمات التي تحقن في الجسم لمواجهة أي عدوى ليست أكلاً ولا شرباً، خصوصاً أن تلقيها يأتي عن طريق الإبر بالحقن في ظاهر البدن، وليس عبر منفذ طبيعي كالفم والأنف المفتوحين ظاهراً، ومن ثم لا يفطر، لأن شرط نقض الصيام الدخول إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حساً. من جهته قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور خالد عمران: «لقاح كورونا شأن الأمصال والتطعيمات والحقن المعطاة في العضل أو الوريد، لا تفطر الصائم إذا أخذها في موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير».