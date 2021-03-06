أعلنت الصين تفشي فايروس «حمى الخنازير» الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي أكبر منتجين للحوم في البلاد. ووفق RT، قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان أصدرته (السبت): «قضى التفشي على 38 خنزيراً والتخلص من نحو 3000 أخرى، بعد رصد إصابة آلاف الحيوانات المنقولة بصورة غير مشروعة بين الأقاليم». وأكدت السلطات الصينية الأسبوع الماضي تفشي المرض بإقليم يونان جنوب غربي البلاد، في وقت أوقفت إدارة الزراعة والثروة السمكية تناقل الخنازير بين المزارع، مع ضرورة التخلص من الحيوانات المشتبه بها مع تعويض الخسائر. بدورها أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن المرض مميت للحيوانات، لكنه لا يشكل خطراً على الإنسان.