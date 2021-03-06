بعد ترقب طويل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، (الجمعة)، أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين في يناير للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس.



وقال غبريسوس في تصريحات (الخميس) أمام مندوبي الدول الأعضاء، إنّ الفريق يعمل على التقرير النهائي وعلى ملخص سيصدران في وقت واحد خلال أسبوع 15 مارس.



وأضاف «أعلم أن العديد من الدول الأعضاء يتطلعون بشدّة لرؤية التقرير وأنا أيضاً بالطبع».



ووعد بأن تكون الدول الأعضاء أول من يطلع عليه «قبل نشره»، وأن تستعرض النتائج أمامها.



وكانت منظمة الصحة أعلنت بداية أنّ فريق الخبراء سيصدر سريعاً تقريراً أولياً قبل تقريره النهائي. ولكن تم التخلي عن التقرير الأولي في فبراير، من دون تقديم تفسير مقنع.