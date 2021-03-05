حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة بل ورابعة من جائحة فايروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية.



وشدد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، على أن ظهور اللقاحات ضد فايروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيراً إلى خطر «فقدان التركيز».



وقال رايان: «نعتقد أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكننا لسنا على ذلك... الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم التوخي بالحذر».