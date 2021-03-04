في جريمة مروعة غربي تركيا، قتل أب ابنته بـ 20 رصاصة بعد رفضها إبلاغه بمكان والدتها المنفصلة عنه.



وكانت غولنور يلماز (28 عاماً) ـ طبيبة عامة ـ مسافرة من باليكسير إلى أنطاليا للتحضير لامتحان مع صديقاتها، وتبعها والدها (69 عاماً) بسيارته واصطدم بمركبتها ودفعها بعيداً عن الطريق، وفقاً لصحيفة «the irish sun».



وبحسب وسائل إعلام محلية، أخرج ابنته من السيارة وطلب معرفة مكان والدتها، وعندما رفضت أطلق عليها 20 رصاصة 11 منها استقرت في رأسها.



وفر الأب بعد جريمته لكن سرعان ما ألقي القبض عليه، حيث يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، وخلال المحاكمة ادعى أنه يعاني من اضطراب عقلي.