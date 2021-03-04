تستمر وزارة الصحة في التأكيد على أن المرأة الحامل تعد من الفئات الممنوعة من التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأفادت «الصحة» عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر» بأن كل اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد آمنة، وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19»، كما أنه لا يوجد ما يثبت تأثير لقاح فايروس كورونا على الإنجاب.

وردا على ما تم تداوله بأن من تتلقى التطعيم باللقاح يجب عليها أن تتجنب الحمل لمدة سنة، قالت «الصحة»: «ينبغي لمن ترغب بالحمل الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يوماً بعد أخذ الجرعة الثانية».

يذكر أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي «فايزر» و«أسترازينيكا» المعتمدين في المملكة، هي: من لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وباقي أنواع الحساسية الشديدة، وهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كذلك فئة «الحوامل»، وفئة «الأطفال».