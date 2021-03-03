أطلق الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا دعوة مجانية لـ8 أشخاص لمرافقته في الرحلة الخاصة الأولى حول القمر المقررة عام 2023. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، كان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعاً، لكنه آثر أن يصطحب أناسا عاديين. وقال: «إن المشروع المعدل سيعطي فرصة لمزيد من الأشخاص حول العامل للانضمام، فإذا كنت ترغب فأهلا بك». وسيتكفل مايزاوا بجميع مصاريف الرحلة المنتظرة بمركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات «سبيس إكس»، ويطلق عليها اسم «ستارشيب». يذكر أن مايزاوا (45 عاماً) يشتهر بمجموعاته الفنية وعطاياه المادية لمتابعيه على «تويتر»، ما جعله أكثر اليابانيين متابعة.