عبر مشاهد من مسلسل طاش ما طاش، وجه الفنان عبدالله السدحان، رسالة «عتاب»، فسرها مغردون أنها موجهة للفنان ناصر القصبي، رغم أنه لم يصرح باسمه. وحملت الرسالة مقطع فيديو على أنغام «تتر» المسلسل للفنان راشد الماجد، نشره السدحان على حسابه في «تويتر» (الأربعاء) وقال فيها: «والله إني أحبك وهذه رسالة عتاب.. مرحبا ترى داري دارك». فيما تفاعل مغردون مع المقطع، وطالبوا باجتماع الفنانين سويا في عمل فني على غرار «طاش ما طاش» الذي يعد علامة بارزة في مسيرتهما الطويلة. ولم يعلق القصبي على التغريدة التي حذفها السدحان لاحقاً، ليبقى الوضع على حاله، ابتعاد على مستوى العمل رغم المطالبات بعودتهما للساحة.