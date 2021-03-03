لم تكن 14 سنة سجناً لقتله زوجته الأولى كافية لردع الإسباني خوان غارسا هيرنانديز، إذ قضت المحكمة بسجنه مدى الحياة، بعد إدانته بمحاولة قتل زوجته الثانية. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية (الأربعاء)، وصفت القاضية الجاني هيرنانديز (66 عاماً) برجل خطير أدين سابقا وخطط للخلاص من الثانية بذريعة استحالة الحياة، إذ قيد زوجته أليسون (64 عاماً) بأصفاد بلاستيكية، لكنها تخلصت منها بمهارة، كونها كانت تعمل مساعدة لأحد مقدمي عروض السحر وخفة اليد. بدوره، أكد الطبيب النفسي أليكس تيل أمام المحكمة أن الجاني يعاني أعراض الوهم ذات الصلة القوية بحالته وسلوكه تجاه الزوجتين، وأوصى بعلاجه النفسي قبل إيداعه السجن.