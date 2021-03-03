انتشل جراحو مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف كتلة من الشعر البشري من معدة طفلة (12 عاماً)، تبين أنها اعتادت على أكله وابتلاعه. وأفاد المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان لـ«عكاظ» أن الطفلة لجأت للطوارئ بعد معاناة من آلام شديدة بمنطقة البطن وقيء متكرر، وحين أجريت لها الفحوصات والإشاعات تبين وجود جسم غريب يحيط بكامل المعدة، فقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، إذ فوجئوا بكتلة من الشعر ملأت مساحة المعدة وكونت غطاء كاملا أحاط بالغشاء الداخلي، ما سبب آلاما مبرحة للطفلة، وأكد الحميدان أن حالة الطفلة مستقرة، إذ شهدت تحسنا كبيرا واختفت الآلام وينتظر خروجها من المستشفى.