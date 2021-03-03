5 علامات كشفتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، للتفرقة بين الأسماك الطازجة والفاسدة. وفي منشور صوتي على صفحتها في «تويتر» قالت الهيئة (الأربعاء): الأسماك الطازجة تتميز بعيون لامعة، وبراقة، وشفافة، وليست غائرة للداخل، وخياشيم حمراء زاهية خالية من المواد اللزجة، فيما تكون الحراشف لامعة وغير لزجة، ويصعب فصلها عن الجلد عند حكها بالأصابع في الاتجاه المعاكس، وعن القوام، يكون جلد السمك الطازج متماسكا، ولا يترك أثرا غائرا عند الضغط عليه، علاوة على خلوّه من الكدمات، وأخيرا يمكن التعرف على طزاجة السمك برائحته الطبيعية، أما إذا كانت رائحته نفاذة قوية تشبه الأمونيا، فهي إشارة إلى أنه اقترب من مرحلة الفساد.